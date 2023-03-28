Канчельскис: Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать в Европу

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку попробовать свои силы в Европе.
Канчельскис: Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать в Европу
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Ему надо брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу. Именно там он будет развиваться, а не здесь. У нас в стране очень тяжело с футболом. Поэтому скажу Миранчуку как в фильме: «Беги, Форрест, беги», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года. 

Ранее Вадим Шпинёв прокомментировал своё заявление о желании Миранчука перебраться в Европу.

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