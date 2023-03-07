Агент Миранчука: Антон очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат
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«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого всё возможное», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.
Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.
Ранее Шпинёв рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.