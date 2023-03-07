Агент Миранчука: Антон очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал своё заявление о желании футболиста перебраться в Европу.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого всё возможное», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Шпинёв рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.