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Агент Миранчука: Антон очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат

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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал своё заявление о желании футболиста перебраться в Европу.
Агент Миранчука: Антон очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат
  • globallookpress.com
  • © Meng Dingbo/XinHua

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьёзный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого всё возможное», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 27-летний полузащитник провёл за железнодорожников 21 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года. 

Ранее Шпинёв рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

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