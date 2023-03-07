Агент Миранчука рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере футболиста

Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере футболиста.

«У клубов идёт диалог между собой, наше участие тут не нужно и не ведётся. Впереди ещё много туров и все сейчас сосредоточены на футболе. У Алексея в «Торино» всё хорошо», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Текущий сезон 27-летний Миранчук проводит в «Торино» на правах аренды.

Он сыграл в 19 матчах за команду в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич просит руководство клуба выкупить права на Миранчука.