СЭ: главный тренер «Торино» просит руководство выкупить Миранчука у «Аталанты»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич просит руководство клуба выкупить права на россиянина Алексея Миранчука.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Юрич считает Миранчука одним из главных игроков стартового состава.

Отмечается, что сам Юрич пока не продлил контракт с «Торино». Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук сыграл в 19 матчах за команду в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

«Торино» набрал 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Торино» обыграл «Болонью» в матче Серии А.