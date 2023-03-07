Узнать больше

СЭ: главный тренер «Торино» просит руководство выкупить Миранчука у «Аталанты»

Короткая ссылка
Главный тренер «Торино» Иван Юрич просит руководство клуба выкупить права на россиянина Алексея Миранчука.
СЭ: главный тренер «Торино» просит руководство выкупить Миранчука у «Аталанты»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Юрич считает Миранчука одним из главных игроков стартового состава.

Отмечается, что сам Юрич пока не продлил контракт с «Торино». Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук сыграл в 19 матчах за команду в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

«Торино» набрал 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что «Торино» обыграл «Болонью» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить