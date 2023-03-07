СЭ: главный тренер «Торино» просит руководство выкупить Миранчука у «Аталанты»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Юрич считает Миранчука одним из главных игроков стартового состава.
Отмечается, что сам Юрич пока не продлил контракт с «Торино». Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний Миранчук сыграл в 19 матчах за команду в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
«Торино» набрал 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Торино» обыграл «Болонью» в матче Серии А.