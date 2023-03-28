СЭ: Костомаров учится самостоятельно есть и сидеть

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

По информации «Спорт-Экспресса», в состоянии фигуриста наблюдается положительная динамика. Отмечается, что ему зашили трахеостому (место смыкания трахеи и внешней среды), делали перевязки. Распространение некроза на данный момент остановлено.

Костомаров также восстанавливает повседневные функции организма — пьёт специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее фигурист Константин Меньшов поддержал Костомарова.