СЭ: Костомаров учится самостоятельно есть и сидеть

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Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.
СЭ: Костомаров учится самостоятельно есть и сидеть
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По информации «Спорт-Экспресса», в состоянии фигуриста наблюдается положительная динамика. Отмечается, что ему зашили трахеостому (место смыкания трахеи и внешней среды), делали перевязки. Распространение некроза на данный момент остановлено.

Костомаров также восстанавливает повседневные функции организма — пьёт специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее фигурист Константин Меньшов поддержал Костомарова.

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