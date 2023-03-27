Винер оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, что приняла решение оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).
Винер оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики
  • globallookpress.com
  • © Павел Бедняков

«Я считаю вынесенные в отношении меня комиссией Фонда гимнастической этики санкции несправедливыми и после консультаций с юристами приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.

Ранее Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.

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