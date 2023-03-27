Винер оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики
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«Я считаю вынесенные в отношении меня комиссией Фонда гимнастической этики санкции несправедливыми и после консультаций с юристами приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует Винер ТАСС.
6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.
Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.
Ранее Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.