В Италии заявили, что МОК подтвердил позицию по допуску россиян в нейтральном статусе
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«Сегодня утром состоялась видеоконференция, созванная МОК на тему участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК подтвердил свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, а значит — без гимна, без флага и без команд», — приводит слова Малаго Rai.
27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.
25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
Ранее Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.