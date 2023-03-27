В Италии заявили, что МОК подтвердил позицию по допуску россиян в нейтральном статусе

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об участии российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В Италии заявили, что МОК подтвердил позицию по допуску россиян в нейтральном статусе
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Сегодня утром состоялась видеоконференция, созванная МОК на тему участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК подтвердил свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, а значит — без гимна, без флага и без команд», — приводит слова Малаго Rai.

27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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