Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям
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«Российским и белорусским спортсменам не может быть места на международной спортивной арене», — говорится в заявлении МИД Эстонии.
25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
Ранее в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.