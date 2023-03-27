Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

В МИД Эстонии выступили против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Российским и белорусским спортсменам не может быть места на международной спортивной арене», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.