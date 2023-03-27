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Польша выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом

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В МИД Польши выступили против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
Польша выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы твёрдо убеждены, что сейчас не время рассматривать возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК ещё не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к исходной, хорошо зарекомендовавшей себя позиции, поддерживаемой международным сообществом», — говорится в заявлении МИД.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее биатлонистка Анастасия Егорова выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

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