Источник: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после матча с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участие в тренировке после матча с «Питтсбург Пингвинз».

Как сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях, нападающий вновь взял время на отдых и восстановление.

Напомним, что игра между командами завершилась со счётом 4:3 в пользу «Питтсбурга».

Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома с «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 822 шайбы. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург».