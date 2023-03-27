Источник: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после матча с «Питтсбургом»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участие в тренировке после матча с «Питтсбург Пингвинз».
Источник: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после матча с «Питтсбургом»
  • AP
  • © Nick Wass

Как сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях, нападающий вновь взял время на отдых и восстановление.

Напомним, что игра между командами завершилась со счётом 4:3 в пользу «Питтсбурга». 

Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома с «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 822 шайбы. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург».

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