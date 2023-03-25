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Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов пришли в гости к своему соотечественнику — нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину — перед матчем команд.
Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург»
  • AFP

«Из России с любовью», — подписала фото в Telegram-канале супруга Малкина Анна Кастерова. 

На ужин также пришли игроки «Вашингтона» Александр Алексеев и Алексей Протас. 

Встреча между «Кэпиталз» и «Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдёт 26 марта в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что Овечкин поблагодарил болельщиков, клуб и семью за поздравления по случаю церемонии, посвящённой выходу на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

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