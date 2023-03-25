Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург»
- AFP
«Из России с любовью», — подписала фото в Telegram-канале супруга Малкина Анна Кастерова.
На ужин также пришли игроки «Вашингтона» Александр Алексеев и Алексей Протас.
Встреча между «Кэпиталз» и «Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдёт 26 марта в 03:00 мск.
Ранее сообщалось, что Овечкин поблагодарил болельщиков, клуб и семью за поздравления по случаю церемонии, посвящённой выходу на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.