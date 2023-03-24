Овечкин обратился к «Вашингтону» с благодарностью за церемонию чествования

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил болельщиков, клуб и семью за поздравления по случаю церемонии, посвящённой выходу на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Спасибо за поздравления с тем, что я превзошёл легенду. Спасибо семье Хоу за поддержку! Это очень много значит для всех нас, так что благодарю. Я был так счастлив сделать очередной шаг, и моя жена, мои парни, моя семья и так много друзей были в этот день там, чтобы стать частью этого момента в моей карьере» — написал Овечкин в социальных сетях.

21 марта перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» состоялась торжественная церемония в честь выхода россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 821 шайба. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ.