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Овечкин обратился к «Вашингтону» с благодарностью за церемонию чествования

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил болельщиков, клуб и семью за поздравления по случаю церемонии, посвящённой выходу на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.
Овечкин обратился к «Вашингтону» с благодарностью за церемонию чествования
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Спасибо за поздравления с тем, что я превзошёл легенду. Спасибо семье Хоу за поддержку! Это очень много значит для всех нас, так что благодарю. Я был так счастлив сделать очередной шаг, и моя жена, мои парни, моя семья и так много друзей были в этот день там, чтобы стать частью этого момента в моей карьере» — написал Овечкин в социальных сетях.

21 марта перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» состоялась торжественная церемония в честь выхода россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 821 шайба. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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