Свищёв отреагировал на заявление МИД Польши о недопуске россиян к турнирам под нейтральным флагом

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление МИД Польши, где говорится о недопуске российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.
Свищёв отреагировал на заявление МИД Польши о недопуске россиян к турнирам под нейтральным флагом
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Как можно комментировать глупые выражения не самых умных людей? Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Им надо выстраивать правильное отношение к другим странам. Спортом займётся МОК, а они пусть своими делами занимаются», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление МИД Польши о недопуске россиян к турнирам под нейтральным флагом.

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