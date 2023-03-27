Тарасова — о заявлении Польши: это им потом обернётся
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«Уже подустали от этих заявлений. Пусть они заявляют и выплескивают свою злость. Это им потом обернётся! Что же мы можем сделать?», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.
25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
Ранее биатлонистка Анастасия Егорова выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.