Тарасова — о заявлении Польши: это им потом обернётся

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявлении МИД Польши, где говорится о недопуске российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.

«Уже подустали от этих заявлений. Пусть они заявляют и выплескивают свою злость. Это им потом обернётся! Что же мы можем сделать?», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее биатлонистка Анастасия Егорова выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.