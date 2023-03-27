Журова высказалась о готовности Австралии принять российских спортсменов на Олимпиаде в Брисбене

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала готовность Австралии принять российских спортсменов на Олимпиаде в Брисбене в 2032 году.
Журова высказалась о готовности Австралии принять российских спортсменов на Олимпиаде в Брисбене
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Не только он высказывался по этому вопросу и признавал ошибку своего государства. Об этом говорили и американские политики, и англичане. Самое удивительное, что эти чиновники заговорили об этом только после того, как ушли с политической карты, когда на них не оказывалось никакого воздействия. К сожалению, осознание к этим людям приходит уже после завершения их карьеры, после потери их влияния. К действующим политикам такие мысли приходят редко. Тут многое зависит от США и от всей ситуации в целом. Повлияют ли на это выборы президента США? Вряд ли, потому что там на ситуацию влияет не один человек, там есть конгресс. Да и у всех сейчас выжидательная позиция. Все внимательно следят за военно-политической обстановкой», — заявила Журова RT.

27 марта сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.

Ранее Журова высказалась о заседании исполкома Международного олимпийского комитета.

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