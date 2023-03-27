Журова — о заседании исполкома МОК: самым верным решением будет понаблюдать за этим философски, со стороны

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«У меня не было сомнения в том, что это решение не будут рассматривать в ближайшее время. Томас Бах заявлял, что данный вопрос будет обсуждаться не раньше лета. Зато мировые политики, как, например, премьер-министр Польши, уже вовсю собираются бойкотировать то, что никто пока не принимал. Я думаю, что всё же нашего вопроса коснутся на исполкоме. Правда, это будет за закрытыми дверьми, где услышат мнение каждого. Возможно, чтобы снять ответственность с МОК за решение по россиянам, они соберут олимпийские комитеты всего мира, где будут голосовать все. И тогда станет понятно про мнение всего мира, а не только одного ангажированного исполкома. Так было в фехтовании, где соотношение голосов составило 89 — за и 46 — против. Что касается нас, то самым верным решением будет понаблюдать за этим философски, со стороны. Посмотреть и уже реагировать по ситуации, а не бежать вперёд времени», — заявила Журова RT.

Ранее МОК заявил, что на заседании исполкома не будут обсуждать участие россиян на ОИ-2024.