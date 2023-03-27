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МОК заявил, что на заседании исполкома не будут обсуждать участие россиян на ОИ-2024

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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что на заседании исполкома организации не будет рассматриваться вопрос допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года.
МОК заявил, что на заседании исполкома не будут обсуждать участие россиян на ОИ-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Проходящие обсуждения и предстоящее заседание исполкома МОК не касаются участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх — 2024 или Олимпиаде-2026. Это решение будет принято в надлежащее время», — передаёт Inside the Games.

Также говорится о том, что в настоящий момент обсуждаются рекомендации международным федерациям по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в ближайшие месяцы.

Исполком пройдёт 28—30 марта, итоги консультаций по вопросам статуса россиян и белорусов обсудят в первый день.

Ранее сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.

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