Каменский: мы должны поблагодарить Кошечкина за такую карьеру

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал информацию, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин завершил карьеру.

«Кошечкин — игрок высокого уровня. У него была блестящая карьера в российском хоккее и на международной арене, он стал чемпионом мира и Олимпийских игр. Мы должны поблагодарить его за такую карьеру», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

27 марта Кошечкин объявил о завершении карьеры.

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее в «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина.