Каменский: мы должны поблагодарить Кошечкина за такую карьеру
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«Кошечкин — игрок высокого уровня. У него была блестящая карьера в российском хоккее и на международной арене, он стал чемпионом мира и Олимпийских игр. Мы должны поблагодарить его за такую карьеру», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
27 марта Кошечкин объявил о завершении карьеры.
39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.
В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее в «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина.