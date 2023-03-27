Роднина — о выступлении ООН о допуске россиян: это пока предложение в воздух
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно. МОК — это международная неправительственная организация. Выступление под нейтральным статусом — это пока предложение в воздух. Конкретно нам ещё никаких предложений не было озвучено», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
27 марта в ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян.
25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.
Ранее сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.