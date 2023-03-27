Роднина — о выступлении ООН о допуске россиян: это пока предложение в воздух

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о выступлении ООН о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно. МОК — это международная неправительственная организация. Выступление под нейтральным статусом — это пока предложение в воздух. Конкретно нам ещё никаких предложений не было озвучено», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

27 марта в ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.