Третьяк: за свою вратарскую жизнь Кошечкин много сделал для российского хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина завершить карьеру.

«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек, надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать», — цитирует Третьяка ТАСС.

27 марта Кошечкин объявил о завершении карьеры.

39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.

В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее в «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина.