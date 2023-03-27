Третьяк: за свою вратарскую жизнь Кошечкин много сделал для российского хоккея
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- © Daniel Felipe Kutepov
«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек, надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать», — цитирует Третьяка ТАСС.
27 марта Кошечкин объявил о завершении карьеры.
39-летний голкипер выступал за команду с 2013 года. Он также защищал цвета клуба в сезоне-2009/10.
В составе сборной России Кошечкин стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее в «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина.