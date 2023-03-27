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Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию не позволили спортсменам с Украины провести политическую акцию

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Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах не разрешили украинским спортсменам провести политическую акцию на соревнованиях.
Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию не позволили спортсменам с Украины провести политическую акцию
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Украинская спортсменка хотела сфотографироваться с баннером, на котором, предположительно, изображена карта их страны.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян.

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