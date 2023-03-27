Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию не позволили спортсменам с Украины провести политическую акцию

Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах не разрешили украинским спортсменам провести политическую акцию на соревнованиях.

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