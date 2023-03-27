Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию не позволили спортсменам с Украины провести политическую акцию
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Украинская спортсменка хотела сфотографироваться с баннером, на котором, предположительно, изображена карта их страны.
10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян.