Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил навыки нападающего Килиана Мбаппе в роли капитана команды.

«Килиан сочетает в себе всё необходимое, чтобы нести эту ответственность и быть объединяющим фактором между молодыми и старыми игроками. У него есть способности быть капитаном», — цитирует Дешама Telefoot.

Первый матч для Мбаппе с капитанской повязкой прошёл 24 марта со сборной Нидерландов (4:0) в рамках отбора на чемпионат Европы — 2024. Футболист оформил дубль в игре.

В следующем туре Франция встретится с Ирландией, а Нидерланды — с Гибралтаром.

Ранее Тчуамени заявил, что Мбаппе был великолепен от начала и до конца в матче с Нидерландами.