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Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе в сборной Франции

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил навыки нападающего Килиана Мбаппе в роли капитана команды.
Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе в сборной Франции
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Килиан сочетает в себе всё необходимое, чтобы нести эту ответственность и быть объединяющим фактором между молодыми и старыми игроками. У него есть способности быть капитаном», — цитирует Дешама Telefoot.

Первый матч для Мбаппе с капитанской повязкой прошёл 24 марта со сборной Нидерландов (4:0) в рамках отбора на чемпионат Европы — 2024. Футболист оформил дубль в игре.

В следующем туре Франция встретится с Ирландией, а Нидерланды — с Гибралтаром. 

Ранее Тчуамени заявил, что Мбаппе был великолепен от начала и до конца в матче с Нидерландами.

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