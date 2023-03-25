Тчуамени: Мбаппе был великолепен от начала и до конца в матче с Нидерландами
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«Мбаппе был великолепен от начала и до конца. Он заставлял играть своих товарищей по команде, забивал голы, защищался, помогал нам, как всегда. Сборная Нидерландов, неважно, в каком она состоянии, — это шестая сборная мира, поэтому мы должны были сделать свою работу хорошо», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.
Встреча команд группы B на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 4:0.
В составе французской команды мячи забили Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дубль).
В следующем туре Франция встретится с Ирландией, а Нидерланды — с Гибралтаром.
Ранее стало известно, что Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции.