Тчуамени: Мбаппе был великолепен от начала и до конца в матче с Нидерландами

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в отборочном матче к Евро-2024 с Нидерландами.

«Мбаппе был великолепен от начала и до конца. Он заставлял играть своих товарищей по команде, забивал голы, защищался, помогал нам, как всегда. Сборная Нидерландов, неважно, в каком она состоянии, — это шестая сборная мира, поэтому мы должны были сделать свою работу хорошо», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Встреча команд группы B на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счётом 4:0.

В составе французской команды мячи забили Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дубль).

В следующем туре Франция встретится с Ирландией, а Нидерланды — с Гибралтаром.

Ранее стало известно, что Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции.