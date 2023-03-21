Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал новым капитаном национальной команды.

«Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн — вице-капитан. Килиан отвечает всем требованиям, чтобы взять на себя эту ответственность. Он является ключевым элементом в команде и на поле», — приводит слова Дешама ESPN.

Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.

Первый матч для Мбаппе с капитанской повязкой пройдёт 24 марта со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Гризманн расстроен, что Дешам выбрал Мбаппе капитаном сборной Франции.