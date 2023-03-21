RMC Sport: Гризманн расстроен, что Дешам выбрал Мбаппе капитаном сборной Франции

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн расстроился, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.

Как сообщает RMC Sport, Дешам решил заранее сообщить Гризманну о своём решении и поговорил с ним после ужина. 32‑летний футболист не пытался скрыть своего разочарования.

Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбран новым капитаном сборной Франции.