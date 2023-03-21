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RMC Sport: Гризманн расстроен, что Дешам выбрал Мбаппе капитаном сборной Франции

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн расстроился, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.
RMC Sport: Гризманн расстроен, что Дешам выбрал Мбаппе капитаном сборной Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Doyle

Как сообщает RMC Sport, Дешам решил заранее сообщить Гризманну о своём решении и поговорил с ним после ужина. 32‑летний футболист не пытался скрыть своего разочарования.

Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выбран новым капитаном сборной Франции.

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