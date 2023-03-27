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Мартинес: Роналду всегда будет готов вести за собой команду

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду в матче второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Люксембургом.
Мартинес: Роналду всегда будет готов вести за собой команду
  • Gettyimages.ru
  • © Will Palmer/Sportsphoto/Allstar

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу — это главное. Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Он всегда готов вести за собой», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «Стад де Люксембург» завершилась со счётом 6:0.

В составе португальской команды мячи забили Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэль Леау, дубль оформил Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду доволен стартом сборной Португалии в отборе к Евро-2024.

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