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Роналду доволен стартом сборной Португалии в отборе к Евро-2024

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил старт команды в отборочном турнире чемпионата Европы — 2024.
Роналду доволен стартом сборной Португалии в отборе к Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Stringer/Anadolu Agency

«Две игры, две победы! Цель достигнута. Рад, что внёс свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперёд!» — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, что в первых двух турах Португалия обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В обоих матчах Роналду оформил по дублю.

Ранее сообщалось, что Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.

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