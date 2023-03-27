Роналду доволен стартом сборной Португалии в отборе к Евро-2024
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«Две игры, две победы! Цель достигнута. Рад, что внёс свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперёд!» — написал Роналду в соцсетях.
Напомним, что в первых двух турах Португалия обыграла Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В обоих матчах Роналду оформил по дублю.
Ранее сообщалось, что Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.