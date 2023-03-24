Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных

Дубль Криштиану Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Лихтенштейна в матче первого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча команд группы J на стадионе «Жозе Алваладе» завершилась со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард отличился на 51-й и 63-й минутах. Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.

Также Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу матчей на уровне сборных. Игра с Лихтенштейном стала для него 197-й. Футболист превзошёл достижение нападающего сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).

Более того, Роналду является мировым рекордсменом по голам за сборную — 118.

Ранее Роналду рассказал о своей роли в сборной Португалии.