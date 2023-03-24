Узнать больше

Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных

Короткая ссылка
Дубль Криштиану Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Лихтенштейна в матче первого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча команд группы J на стадионе «Жозе Алваладе» завершилась со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард отличился на 51-й и 63-й минутах. Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.

Также Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу матчей на уровне сборных. Игра с Лихтенштейном стала для него 197-й. Футболист превзошёл достижение нападающего сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).

Более того, Роналду является мировым рекордсменом по голам за сборную — 118.

Ранее Роналду рассказал о своей роли в сборной Португалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить