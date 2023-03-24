Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных
Встреча команд группы J на стадионе «Жозе Алваладе» завершилась со счётом 4:0. 38-летний португальский форвард отличился на 51-й и 63-й минутах. Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.
Также Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу матчей на уровне сборных. Игра с Лихтенштейном стала для него 197-й. Футболист превзошёл достижение нападающего сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).
Более того, Роналду является мировым рекордсменом по голам за сборную — 118.
Ранее Роналду рассказал о своей роли в сборной Португалии.