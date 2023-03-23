Роналду: буду приезжать в сборную Португалии, если подумаю, что на меня рассчитывают

Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своей роли в сборной Португалии.

«Очень рад возвращению и тому, что снова могу помочь Португалии. Моя роль в национальной команде в течение последних 10—15 лет всегда была одной и той же. Я буду приезжать в сборную, если буду думать, что на меня рассчитывают. Моя мотивация остаётся неизменной год за годом.

Если сборная будет считать меня ценным игроком, я всегда буду делать всё возможное, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень», — приводит слова Роналду Record.

23 марта Португалия сыграет с Лихтенштейном в квалификации чемпионата Европы. Начало — в 22:45 (мск).

Ранее сообщалось, что Роналду высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед».