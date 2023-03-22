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Роналду: когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу

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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед».
Роналду: когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто на самом деле рядом со мной. Когда ты на вершине, трудно разглядеть, что находится внизу, и зачастую я не мог этого сделать», — цитирует Роналду Record.

По словам футболиста, он стал более подготовленным и замечает многие вещи, о которых раньше не задумывался. 

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В ноябре 2022 года игрок покинул «Манчестер Юнайтед», дав скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее Роналду забил мяч в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой».

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