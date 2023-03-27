FIS выразила соболезнования в связи со смертью Кротова

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выразила соболезнования в связи со смертью чемпиона мира по фристайлу россиянина Павла Кротова.

«Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Павла», — говорится в заявлении на сайте организации.

26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет. Федерация фристайла России (ФФР) сообщила, что окажет помощь семье Кротова.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Он дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).

Ранее президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что ФФР окажет всю необходимую помощь родственникам чемпиона мира Павла Кротова.