Федерация фристайла России окажет помощь семье умершего чемпиона мира Кротова
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«Федерация сделает всё, что необходимо», — цитирует Курашова ТАСС.
По его словам, Павел был одним из лидеров сборной России.
«И, на мой взгляд, он мог бы ещё больше реализовать себя. Очень печальная ситуация, мы все в шоке от ухода из жизни спортсмена. Причина смерти пока неизвестна, нужно дождаться официального заключения», — добавил Курашов.
26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014-го, 2018-го).
Ранее Александр Понгильский, личный тренер Кротова, рассказал, когда станет известна причина смерти чемпиона мира.