Федерация фристайла России окажет помощь семье умершего чемпиона мира Кротова

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что ФФР окажет всю необходимую помощь родственникам чемпиона мира Павла Кротова.

«Федерация сделает всё, что необходимо», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, Павел был одним из лидеров сборной России.

«И, на мой взгляд, он мог бы ещё больше реализовать себя. Очень печальная ситуация, мы все в шоке от ухода из жизни спортсмена. Причина смерти пока неизвестна, нужно дождаться официального заключения», — добавил Курашов.

26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014-го, 2018-го).

Ранее Александр Понгильский, личный тренер Кротова, рассказал, когда станет известна причина смерти чемпиона мира.