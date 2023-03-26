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Федерация фристайла России окажет помощь семье умершего чемпиона мира Кротова

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что ФФР окажет всю необходимую помощь родственникам чемпиона мира Павла Кротова.
Федерация фристайла России окажет помощь семье умершего чемпиона мира Кротова
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Федерация сделает всё, что необходимо», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, Павел был одним из лидеров сборной России.

«И, на мой взгляд, он мог бы ещё больше реализовать себя. Очень печальная ситуация, мы все в шоке от ухода из жизни спортсмена. Причина смерти пока неизвестна, нужно дождаться официального заключения», — добавил Курашов.

26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014-го, 2018-го).

Ранее Александр Понгильский, личный тренер Кротова, рассказал, когда станет известна причина смерти чемпиона мира.

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