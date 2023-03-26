Умер чемпион мира по фристайлу Кротов

Ушёл из жизни чемпион мира по лыжной акробатике россиянин Павел Кротов.

Спортсмен скончался в возрасте 30 лет, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив ФФР выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», — говорится в сообщении.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014 года, 2018 года).

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