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Понгильский: причина смерти чемпиона мира по фристайлу Кротова станет известна 27 марта

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Александр Понгильский, старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова, рассказал, когда станет известна причина смерти чемпиона мира 2021 года.
Понгильский: причина смерти чемпиона мира по фристайлу Кротова станет известна 27 марта
  • globallookpress.com
  • © Brian Cassella/ZUMAPRESS.com

«Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу», — цитирует Понгильского ТАСС.

По его словам, в сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена.

«Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», — добавил тренер.

26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).

Ранее сообщалось, что британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.

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