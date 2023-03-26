Понгильский: причина смерти чемпиона мира по фристайлу Кротова станет известна 27 марта
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- © Brian Cassella/ZUMAPRESS.com
«Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу», — цитирует Понгильского ТАСС.
По его словам, в сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена.
«Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», — добавил тренер.
26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).
Ранее сообщалось, что британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.