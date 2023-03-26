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Дюков прокомментировал ситуацию между Матыциным и Карпиным

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике со стороны министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Дюков прокомментировал ситуацию между Матыциным и Карпиным
  • РИА Новости

«Неправильно было бы устраивать какие‑то разбирательства и расследования. Важно было разобраться, что было сказано Валерием Георгиевичем. Были эти слова искажены в интерпретации или сказаны иначе и почему последовала такая реакция со стороны министра», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Ранее Валерий Карпин высказался о критике со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.

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