Дюков прокомментировал ситуацию между Матыциным и Карпиным
- РИА Новости
«Неправильно было бы устраивать какие‑то разбирательства и расследования. Важно было разобраться, что было сказано Валерием Георгиевичем. Были эти слова искажены в интерпретации или сказаны иначе и почему последовала такая реакция со стороны министра», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.
Ранее Валерий Карпин высказался о критике со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.