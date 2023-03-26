Баринов не сыграет в матче с Ираком из-за дискомфорта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов не сыграет в товарищеском матче с Ираком.

«Баринов не участвует, к сожалению, так же, как и с Ираном, Солдатенков. То есть да, появился какой‑то дискомфорт. Не будем рисковать чьим‑то здоровьем.

Сегодня придётся играть Осипенко, Литвинову и Глебову не потому, что мы их планировали, а потому что у кого‑то травмы и недомогание, дискомфорт. Мы разделили команду так, чтобы всё равно играли достойные, а не в одном случае послабее, в другом — посильнее», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.