Карпин — о матче с Ираком: шапкозакидательского настроения быть не должно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.

«Что значит сегодняшняя игра? Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

Игра первична. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Смородская считает, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.