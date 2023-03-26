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Карпин — о матче с Ираком: шапкозакидательского настроения быть не должно

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираком.
Карпин — о матче с Ираком: шапкозакидательского настроения быть не должно
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Что значит сегодняшняя игра? Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

Игра первична. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Смородская считает, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.

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