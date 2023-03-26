Смородская считает, что Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.

«Тучи вокруг сборной сгущаются, но никаких кадровых решений принимать не стоит. Карпина нельзя увольнять, даже если проиграем Ираку. Какой в этом смысл? Кто пойдёт работать туда, если увольняют за товарищеские матчи, в которых ничего не решается?

Черчесова же никто не увольнял перед чемпионатом мира, хотя ситуация с игрой и результатами была тоже очень сложной», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

26 марта Россия встретится со сборной Ирака в товарищеском матче. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Смородская прокомментировала информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса в «Локомотив».