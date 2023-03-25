Смородская: Геркус вряд ли поможет «Локомотиву» в текущей ситуации
- РИА Новости
«Я не хочу снова видеть Геркуса в «Локомотиве» — на это есть определённые основания. Мне кажется, он вряд ли снова станет генеральным директором клуба. Да и вряд ли поможет «Локо» в текущей ситуации», — цитирует Смородскую «Чемпионат».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.
По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».
Ранее Смородская оценила признание футболиста «Локомотива» Тикнизяна, решившего выступать за Армению.