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Смородская: Геркус вряд ли поможет «Локомотиву» в текущей ситуации

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса в столичный клуб.
Смородская: Геркус вряд ли поможет «Локомотиву» в текущей ситуации
  • РИА Новости

«Я не хочу снова видеть Геркуса в «Локомотиве» — на это есть определённые основания. Мне кажется, он вряд ли снова станет генеральным директором клуба. Да и вряд ли поможет «Локо» в текущей ситуации», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Ранее Смородская оценила признание футболиста «Локомотива» Тикнизяна, решившего выступать за Армению.

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