Червиченко о словах Матыцина про Карпина: этот министр спорта — посредственность

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Человек работает в такой ситуации, и то хорошо. Задач и целей никаких. Мотивировать футболистов играть уже большая сложность. Помните, как тяжело было провожать Черчесова, который всеми руками и ногами цеплялся за это место. Карпин же говорит, что для него это не панацея», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он добавил, что Матыцин в отличие от тренера сборной «ничего такого для футбола не сделал». Бизнесмен также отметил, что многие узнали о министре, когда тот занял соответствующую должность.

«Лично для меня этот министр спорта — посредственность», — сказал Червиченко.

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.