Червиченко о словах Матыцина про Карпина: этот министр спорта — посредственность
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Человек работает в такой ситуации, и то хорошо. Задач и целей никаких. Мотивировать футболистов играть уже большая сложность. Помните, как тяжело было провожать Черчесова, который всеми руками и ногами цеплялся за это место. Карпин же говорит, что для него это не панацея», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
Он добавил, что Матыцин в отличие от тренера сборной «ничего такого для футбола не сделал». Бизнесмен также отметил, что многие узнали о министре, когда тот занял соответствующую должность.
«Лично для меня этот министр спорта — посредственность», — сказал Червиченко.
Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.
Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.