Узнать больше

Червиченко о словах Матыцина про Карпина: этот министр спорта — посредственность

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Червиченко о словах Матыцина про Карпина: этот министр спорта — посредственность
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Человек работает в такой ситуации, и то хорошо. Задач и целей никаких. Мотивировать футболистов играть уже большая сложность. Помните, как тяжело было провожать Черчесова, который всеми руками и ногами цеплялся за это место. Карпин же говорит, что для него это не панацея», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он добавил, что Матыцин в отличие от тренера сборной «ничего такого для футбола не сделал». Бизнесмен также отметил, что многие узнали о министре, когда тот занял соответствующую должность.  

«Лично для меня этот министр спорта — посредственность», — сказал Червиченко.

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить