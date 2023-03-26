Узнать больше

Салихова — о словах Матыцина: не фанат Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.
Салихова — о словах Матыцина: не фанат Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.

Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки. Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в должности главного тренера национальной команды.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить