Салихова — о словах Матыцина: не фанат Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.

Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки. Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в должности главного тренера национальной команды.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.