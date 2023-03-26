Салихова — о словах Матыцина: не фанат Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.
Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки. Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Карпин накануне заявил, что не держится за своё место в сборной России. А Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в должности главного тренера национальной команды.
Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Матыцина в адрес Карпина.