СЭ: Барриос пропустит матч с «Уралом»
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По информации «Спорт-Экспресса», Барриос пока не восстановился от повреждения плеча.
Отмечается, что к игре с «Уралом» готовятся нападающие Матео Кассьерра и Иван Сергеев, которые пропустили товарищеский матч с «Фенербахче» (2:2).
Барриос получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).
Матч «Зенит» — «Урал» состоится 1 апреля. Начало — в 19:00 мск.
Ранее Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча со стамбульским «Фенербахче».