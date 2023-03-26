СЭ: Барриос пропустит матч с «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пропустит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

По информации «Спорт-Экспресса», Барриос пока не восстановился от повреждения плеча.

Отмечается, что к игре с «Уралом» готовятся нападающие Матео Кассьерра и Иван Сергеев, которые пропустили товарищеский матч с «Фенербахче» (2:2).

Барриос получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 1 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча со стамбульским «Фенербахче».