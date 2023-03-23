Семак — о матче с «Фенербахче»: рабочая подготовительная игра с пищей для размышлений
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«Что касается настроения, то была рабочая подготовительная игра, которая дала нам пищу для размышлений относительного того, кто в каком состоянии находится», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Наставник сине-бело-голубых признался, что у него нет больших претензий к игре своих подопечных.
«Были моменты, которые понравились, были, которые не понравились, обычная хорошая игра. Плюсов, наверное, больше. За матчем сборной не следил. Игру посмотрим, Далер вышел с капитанской повязкой», — добавил Семак.
Игра в Стамбуле завершилась со счётом 2:2. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.
Ранее «Зенит» выступил с заявлением по потасовке фанатов во время матча с «Фенербахче».