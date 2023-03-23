Семак — о матче с «Фенербахче»: рабочая подготовительная игра с пищей для размышлений

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча со стамбульским «Фенербахче».

«Что касается настроения, то была рабочая подготовительная игра, которая дала нам пищу для размышлений относительного того, кто в каком состоянии находится», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Наставник сине-бело-голубых признался, что у него нет больших претензий к игре своих подопечных.

«Были моменты, которые понравились, были, которые не понравились, обычная хорошая игра. Плюсов, наверное, больше. За матчем сборной не следил. Игру посмотрим, Далер вышел с капитанской повязкой», — добавил Семак.

Игра в Стамбуле завершилась со счётом 2:2. Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Ранее «Зенит» выступил с заявлением по потасовке фанатов во время матча с «Фенербахче».