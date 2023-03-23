«Зенит» выступил с заявлением по потасовке фанатов во время матча с «Фенербахче»

В «Зените» отреагировали на инцидент между турецкими и российскими болельщиками во время товарищеского матча с «Фенербахче».

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче». Очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент.

В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», — говорится в заявлении клуба.

В конце первого тайма товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» на трибуне стадиона «Шюкрю Сараджоглу» произошёл конфликт между турецкими и российскими болельщиками.

Гости начали скандировать: «Россия!», что вызвало агрессивную реакцию турок. Полиция вывела болельщиков «Зенита» в подтрибунное помещение.

Ранее Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.