Орлов: игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы
- РИА Новости
«Зениту» помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Они считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду», — цитирует Орлова Sport24.
«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ростов» (41).
Команда Семака 23 марта проведёт товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле.
Ранее Сергей Семак заявил, что сезон-2022/23 является лучшим за пять лет работы в «Зените».