Орлов: игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.

«Зениту» помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Они считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду», — цитирует Орлова Sport24.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ростов» (41).

Команда Семака 23 марта проведёт товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле.

Ранее Сергей Семак заявил, что сезон-2022/23 является лучшим за пять лет работы в «Зените».