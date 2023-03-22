Узнать больше

Орлов: игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы

Короткая ссылка
Российский комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» во второй половине сезона.
Орлов: игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы
  • РИА Новости

«Зениту» помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Они считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду», — цитирует Орлова Sport24.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ростов» (41).

Команда Семака 23 марта проведёт товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле.

Ранее Сергей Семак заявил, что сезон-2022/23 является лучшим за пять лет работы в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить