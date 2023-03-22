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Семак считает сезон-2022/23 лучшим за пять лет работы в «Зените»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды из Санкт-Петербурга в сезоне-2022/23.

«По ситуации в чемпионате — это, наверно, лучший наш год за те пять лет, что я работаю в «Зените». С точки зрения набора очков, качества игры и баланса», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, между матчами с московским ЦСКА и стамбульским «Фенербахче» игроки петербургского клуба занимаются восстановлением в плановом режиме.

«Как физическое, так и психологическое. Результаты – это тоже часть футбола. Нужно их анализировать и двигаться дальше», — заключил Семак.

«Зенит» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ростов» (41).

Команда Семака 23 марта проведёт товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана.







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