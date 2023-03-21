Сёмин уверен, что сборная Ирана по футболу является серьёзным соперником для россиян

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана.

«Мы играем с командой, которая участвовала в чемпионате мира, это достаточно серьёзный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что положительным результатом будет только победа.

«Мы все хотим, чтобы сборная России выиграла», — добавил Сёмин.

Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией.