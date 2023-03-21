Сёмин уверен, что сборная Ирана по футболу является серьёзным соперником для россиян
- РИА Новости
«Мы играем с командой, которая участвовала в чемпионате мира, это достаточно серьёзный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что положительным результатом будет только победа.
«Мы все хотим, чтобы сборная России выиграла», — добавил Сёмин.
Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.
26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.
Ранее сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией.