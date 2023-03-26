Ярославский губернатор назвал смерть Кротова большой потерей для мирового спорта
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«Плохие новости из федерации фристайла. Ушёл из жизни наш ярославский спортсмен, чемпион и призёр международных соревнований, участник Олимпийских игр Павел Кротов. Большая потеря для нашего региона и всего мирового спорта. Искренние соболезнования родным», — написал Евраев в своём Telegram-канале.
26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет. Федерация фристайла России (ФФР) сообщила, что окажет помощь семье Кротова.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Он дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).
Ранее Александр Понгильский, личный тренер Кротова, рассказал, когда станет известна причина смерти чемпиона мира.