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Борис Игнатьев верит в красивую игру сборной России в матче с Ираком

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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев оценил шансы сборной России в товарищеском матче с командой Ирака в Санкт-Петербурге.
Борис Игнатьев верит в красивую игру сборной России в матче с Ираком
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto /

«Болельщики соскучились по искромётному и яркому футболу, поэтому жду нечто подобного в исполнении сборной. Думаю, сегодня тот самый день, когда наши ребята наконец-то порадуют всех игрой и результатом», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

По его мнению, матч с Ираном показал, что во многих компонентах команда Валерия Карпина уступала.

«После забитого мяча встреча и вовсе шла под диктовку соперников. Они были быстрее нас, превосходили в моментах. Но смысла предъявлять претензии к игрокам в нынешних условиях нет», — добавил экс-тренер сборной России.

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Игра начнётся в 18:00 мск.

Команды России и Ирака впервые сыграют друг с другом. Россияне занимают 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россияне 23 марта в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1). 

Ранее консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани отметил, что футбольный матч проиллюстрирует дружбу двух народов.

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