Sport24: в шорт-лист «Торпедо» входят пять испанских тренеров

На пост главного тренера «Торпедо» претендуют пять испанских тренеров.

Как сообщает Sport24, после отставки Андрея Талалаева на пост главного тренера столичного клуба претендуют Оскар Гарсия, Давид Катала, Пеп Клотет, Хиско Муньос и Альберт Виньяс.

По информации «Чемпионата», столичный клуб близок к назначению Клотета на пост наставника команды. Последним местом работы испанца была итальянская «Брешиа».

22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера автозаводцев, на котором проработал с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее в «Торпедо» заявили, что ничего не знают о назначении Клотета главным тренером команды.