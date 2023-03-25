Sport24: в шорт-лист «Торпедо» входят пять испанских тренеров
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Как сообщает Sport24, после отставки Андрея Талалаева на пост главного тренера столичного клуба претендуют Оскар Гарсия, Давид Катала, Пеп Клотет, Хиско Муньос и Альберт Виньяс.
По информации «Чемпионата», столичный клуб близок к назначению Клотета на пост наставника команды. Последним местом работы испанца была итальянская «Брешиа».
22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера автозаводцев, на котором проработал с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее в «Торпедо» заявили, что ничего не знают о назначении Клотета главным тренером команды.